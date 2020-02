A rischio i buoni pasto, la denuncia delle associazioni: “Sistema al collasso” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le associazioni di categoria lanciano l'allarme: il sistema dei buoni pasto è al collasso ed è a rischio. Le sigle denunciano: "Siamo arrivati a un punto limite di sopportazione, siamo pronti a smettere di prendere i buoni pasto senza una riforma. È evidente che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno". fanpage

