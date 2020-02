A Ponticelli si va a scuola di agricoltura sociale (Di venerdì 7 febbraio 2020) A Ponticelli è partito il progetto “CO.R.E – Cooperazione per una rinascita educativa”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. A Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, è in corso il progetto “CO.R.E – Cooperazione per una rinascita educativa”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, il quale, da circa un anno ha avviato una sperimentazione condivisa e cooperativa di contrasto alla povertà educativa minorile coinvolgendo i bambini di 0-6 anni e le famiglie che vivono condizioni di vulnerabilità nella VI Municipalità del Comune di Napoli. Grazie a Co.r.e, i bambini dell’Istituto Istituto comprensivo 88 E. De Filippo (Ente capofila) sperimentano l’agricoltura sociale nell’orto costruito all’interno del plesso scolastico, guidati dagli operatori della Cooperativa ELLE BI. La ... 2anews

