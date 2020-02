46 milioni di euro. Il gesto di Silvio Berlusconi alla ex moglie Veronica Lario. Finisce tutto così (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo più di 10 anni viene scritta la parola fine sulla storia tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. L’accordo è stato raggiunto dagli ex coniugi e ratificato dal Tribunale di Monza. Nel dettaglio, Silvio Berlusconi ha rinunciato a chiedere i circa 46 milioni di euro che l’ex moglie gli doveva sulla base della Cassazione che confermò la revoca dell’assegno di divorzio. Lario, dal canto suo, ha rinunciato a chiedere 18 milioni. Un accordo che passa appunto per la rinuncia reciproca dei crediti e che chiude tutte le pendenze giudiziarie e, in particolare, la “partita” sui pignoramenti reciproci che erano stati disposti nell’ambito del contenzioso. Sempre sulla base dell’intesa, Silvio Berlusconi, a questo punto, dovrà versare soltanto una somma “una tantum” all’ex moglie, che allo stesso tempo, però, contribuirà in parte a pagare le spese legali. Continua ... caffeinamagazine

