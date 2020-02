Yellow Ball: Pino Porzio sarà il testimonial maschile dell’edizione 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Yellow Ball: Pino Porzio (CT del Canada, allenatore vincente con Pro Recco e Posillipo nonché olimpionico col Settebello a Barcellona 1992) sarà il testimonial maschile dell’edizione 2020. Anno olimpico ed allora ecco un altro illustre testimonial per lo Yellow Ball 2020 (in programma presso il Futura Club Itaca Nausicaa dal 28 giugno al 4 Luglio prossimo). Si tratta dello ‘special one’ della pallanuoto internazionale: Pino Porzio, attuale commissario tecnico della nazionale canadese di pallanuoto ed ex allenatore vincitutto di Pro Recco e Posillipo. Porzio sarà il volto maschile della sesta edizione del torneo della ‘Palla Gialla’ (si affiancherà, infatti, ad Elena Gigli, già annunciata qualche settimana fa quale testimonial femminile). “Sono molto contento di presenziare a questo torneo che ho già avuto modo di ammirare nelle sue edizioni partenopee ... 2anews

