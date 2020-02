Volley, SuperLega 2020: Monza vince 3-1 contro Piacenza. Kurek e Dzavoronok incontenibili (Di venerdì 7 febbraio 2020) Monza vince 3-1 (25-23 25-27 31-29 25-23) la sfida contro Piacenza valevole per la 19ma giornata di SuperLega. Scatenati Bartosz Kurek e Donovan Dzavoronok capaci di mettere a segno rispettivamente 25 e 24 punti. Tra gli emiliani prestazione super di Gabriele Nelli con 24 punti che non è bastata a tenere a galla i suoi. CRONACA DELLA PARTITA I padroni di casa partono bene nel primo set e piazzano immediatamente il break grazie alla diagonale strettissima di Kurek (6-3). I ragazzi di Andrea Gardini trovano la forza di replicare e di riportare in parità le sorti del parziale grazie a Dick Kooy (16) che tira giù una bomba che vale il 12-12. Monza a questo punto ritrova un gran ritmo in attacco piazzando un parziale 4-0 che fissa il punteggio sul 18-14. Gli emiliani non mollano e rientrano nuovamente in gara con l’ace di Alexander Berger (20-20). Nel rush finale i ragazzi ... oasport

