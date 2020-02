Volley, i migliori italiani della 19ma giornata di Superlega. Zaytsev brilla nel big match, Giannelli orchestra, Ricci granitico (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ieri si è disputata la diciannovesima giornata della Superlega 2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Modena ha sconfitto Civitanova nel big match e così la Lube è stata agganciata in testa da Perugia, le due squadre al comando hanno due punti di vantaggio sugli emiliani ma attenzione perché i cucinieri hanno giocato un incontro in meno. Di seguito i migliori italiani dell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. FABIO RICCI e FILIPPO LANZA – I due uomini di Perugia stanno disputando un’ottima stagione e si sono confermati in occasione della vittoria su Vibo Valentia che è valsa il primo posto in classifica. Il centrale ha giganteggiato con 4 muri, lo schiacciatore è invece entrato nel quarto set al posto di Plotnytskyi e ha chiuso con un roboante 6 su 6 in attacco! IVAN Zaytsev – Modena fa il colpaccio sconfiggendo Civitanova davanti ai ... oasport

