Volley femminile: Conegliano asfalta il Vasas Budapest e vola ai quarti di finale di Champions League (Di giovedì 6 febbraio 2020) Conegliano vince con un netto 3-0 (25-11 25-19 25-13) la gara in trasferta sul parquet del Vasas Budapest e stacca il pass per i quarti di finale di Champions League di Volley femminile. Daniele Santarelli sceglie di far riposare Paola Egonu e Miriam Sylla e trova una Raphaela Folie in serata di grazia, per lei 19 punti a referto. Tra le venete sugli scudi anche Indre Sorokaite e Chiaka Ogbogu entrambe capaci di mettere a segno 11 punti. CRONACA DELLA PARTITA Nel primo set Conegliano inizia alla grande e piazza un parziale di 4-0 che vale l’8-4 grazie a Indre Sorokaite. Le padrone di casa provano a reagire senza successo e le venete allungano ancora con un gran punto di Terry Enweonwu (8)(14-6). Nonostante l’ampio vantaggio le venete continuano ad attaccare con precisione e salgono fino al 19-10. Nell’ultima parte del parziale Joanna Wolosz (2) e compagne possono ... oasport

