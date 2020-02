Vitalizi: Taverna, ‘piazza sollecitata da cittadini, basta privilegi scandalosi’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Siamo stati sollecitati dai cittadini a far sentire la loro voce e quindi abbiamo convocato la piazza. E’ una battaglia importante, etica e morale, ma sembra non voglia essere presa in considerazione da un organo interno del Parlamento e che si vuole riconoscere un privilegio scandaloso. Qui stiamo parlando non di qualche euro, ma di parlamentari che stanno rivendicando di vedersi riconosciuto un Vitalizio che a volte sfiora i 10mila euro al mese”. Lo dice Paola Taverna dei 5 Stelle a Zapping. L'articolo Vitalizi: Taverna, ‘piazza sollecitata da cittadini, basta privilegi scandalosi’ CalcioWeb. calcioweb.eu

La casta rivuole i Vitalizi. M5S in piazza contro i privilegi e la Casellati. Taverna rilancia la manifestazione. E su Fb si superano le 20mila adesioni : “In tanti ci stanno chiedendo di tornare alle origini. Ma cosa significa tornare alle origini? Significa Beppe Grillo quando dalla piazza di San Giovanni lesse le Parole Guerriere, quando ci chiamò a essere cittadini con gli elmetti”. Con queste parole esordisce Paola Taverna, senatrice del Movimento e nome di spicco tra i Cinque stelle, il che rende il suo appello ancora più forte. La richiesta è chiara: bisogna scendere in piazza il 15 ...

GianlucaVasto : #vitalizi dopo la 'mazzata' presa in Aula da Paola Taverna, #Caliendo annuncia di astenersi! Tardi Caliendo, è tard… - fattoquotidiano : LA CASTA DEI VITALIZI Il presidente dell’organo interno che ha azzerato i tagli annuncia che si asterrà. Ma la 5s P… - marino29b : RT @SilenzieFalsita: L’intervento al Senato di Paola Taverna sui ricorsi contro il taglio dei vitalizi -