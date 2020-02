Vita da ricercatrice pensando la notte al contratto che scade (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono tutte diverse e tutte si assomigliano le storie di precariato nella ricerca italiana. Tutti hanno atteso per anni, fra contratti in scadenza, quello definitivo. Variano gli anni e gli ambiti di studi, non il percorso fatto di attese. Quella di Anita Grezio, dal giugno 2017 assunta in via definitiva all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Bologna come ricercatrice, è particolarmente lunga. «Sono stata precaria dal gennaio 2002 al maggio 2017» racconta. Il conto è facile: più di 14 anni. Sempre nello stesso istituto ricerca? «Non sempre, ma per quasi i due terzi del tempo sì. Nel corso di quei 14 anni e mezzo di precariato ho avuto contratti di tutti i tipi (articoli 23, cocopro, cococo), a seconda dei fondi disponibili e dei progetti. Spesso un contratto era più breve o meno pagato del precedente, ma andava bene lo stesso perché mi consentiva di andare avanti nella ... vanityfair

vincenzamignogn : RT @gloquenzi: Molti hanno criticato un mio post sulla ricercatrice precaria #coronavirus Mi chiedevo se davvero l'unico lavoro degno fosse… - LorenaLVilla : RT @gloquenzi: Molti hanno criticato un mio post sulla ricercatrice precaria #coronavirus Mi chiedevo se davvero l'unico lavoro degno fosse… - salcinz : RT @gloquenzi: Molti hanno criticato un mio post sulla ricercatrice precaria #coronavirus Mi chiedevo se davvero l'unico lavoro degno fosse… -