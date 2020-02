Virus Cina: da V. Boccia appello al Governo, ‘riprendano i voli’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb, (Adnkronos) – “Siamo l’unico Paese europeo ad aver interrotto i collegamenti aerei con la Cina. Facciamo appello al Governo perché riprendano i voli per evitare di restare isolati”. Ad affermarlo in un tweet è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia al convegno organizzato da Confindustria L’Aquila.L'articolo Virus Cina: da V. Boccia appello al Governo, ‘riprendano i voli’ CalcioWeb. calcioweb.eu

