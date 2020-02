Vikings 6X10: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di giovedì 6 febbraio 2020) Vikings 6X10 va in onda su TimVision giovedì 6 febbraio 2020. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Vikings 6X10: trama e spoiler L’episodio Vikings 6X10 si intitola The Best Laid Plans che tradotto in italiano significa “I piani migliori”. Si tratta del mid-season finale prima della pausa che durerà un anno fino ad arrivare alla seconda e ultima parte della serie tv a fine anno. L’emittente ha rilasciato una breve sinossi con alcune anticipazioni sulla trama. Ivar e Igor potrebbero complottare contro Oleg, ma fanno ancora parte dell’armata che parte da Kiev per invadere la Scandinavia. Re Harald e Re Bjorn iniziano i preparativi per l’invasione. Vikings 6X10 streaming dove vederlo Negli USA e in Canada l’episodio va in onda su History Channel ... cubemagazine

sunflowiall : Ma io ancora non ho capito: Katja è una sosia di Freydis? È Freydis che, non si sa come, non è morta? Altrimenti,… - MjollnirrA : Distrutta perché non solo ho rivisto la 6x10 ma ho anche visto il promo della 6x11 di Vikings eccomi - bleuetimothee : RT @forelsketivar: Io dopo i leaked della 6x10 #Vikings -