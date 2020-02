Vienna, al ballo delle debuttanti si presenta la prima coppia di donne: una delle due indosserà il frac (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lavinia Greci Due 21enni tedesche, che hanno dichiarato di essersi iscritte all'appuntamento austriaco "per gioco" e che non sono una coppia, saranno il primo duo al femminile. Il veterano: "Non si distrugga la reputazione dell'evento" Il prossimo 20 febbraio parteciperanno al famoso ballo delle debuttanti, che in Austria non è soltanto un appuntamento socialmente importante, ma anche un momento storico, visto che si celebra dai tempi del congresso di Vienna. Indosseranno un frac scuro e un abito a meringa. Ma Sophie Grau e Iris Klopfer saranno la prima coppia di donne ammessa all’Opernball dalla sua fondazione. La prima coppia femminile Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, infatti, le due ragazze dovranno partecipare indossando però un abito maschile e uno femminile. Così Sophie Grau, che si definisce "di genere non binario", indosserà un completo da uomo, ... ilgiornale

Alessia Veggo : chi è la ragazza italiana al Gran Ballo di Vienna : Studentessa di 19 anni di Vicenza, chi è Alessia Veggo, la ragazza italiana al Gran Ballo di Vienna: ha vinto la selezione tenutasi a Roma. Rappresenterà l’Italia al Gran Ballo di Vienna: si tratta di Alessia Veggo, la giovane studentessa universitaria, di 19 anni, della provincia di Vicenza, che danzerà al fianco dell’Allievo Ufficiale Simone […] L'articolo Alessia Veggo: chi è la ragazza italiana al Gran Ballo di Vienna è apparso ...

