VIDEO Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, insieme alla presentazione della Yamaha 2020: da domani i Test a Sepang (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Yamaha ha presentato la moto che parteciperà al Mondiale MotoGP 2020, domani incominceranno i Test a Sepang e la scuderia di Iwata ha alzato il velo sulla sua creatura. All’evento erano naturalmente presenti Valentino Rossi e Maverick Vinales, i due piloti ufficiali del team dei tre diapason che spera di essere grande protagonista in questa stagione provando a contrastare Marc Marquez. Il Dottore sarà alla sua ultima avventura con la scuderia factory mentre lo spagnolo ha appena rinnovato il contratto. C’è stato spazio anche per Jorge Lorenzo, nuovo collaudatore della Yamaha e pronto a dare una mano importante all’intera squadra in modo da dare l’assalto al titolo iridato. Di seguito il VIDEO di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales alla presentazione della nuova moto Yamaha 2020. VIDEO Valentino Rossi E Jorge Lorenzo, presentazione Yamaha ... oasport

