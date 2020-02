VIDEO Presentazione Yamaha 2020, Valentino Rossi e Maverick Vinales con la nuova moto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Oggi è stata presentata la Yamaha 2020. La scuderia di Iwata ha svelato il gioiellino che sarà protagonista nel Mondiale motoGP guidata da Maverick Vinales e Valentino Rossi: lo spagnolo è fresco di rinnovo di contratto con la scuderia factory e continuerà a dare la caccia al titolo iridato, il Dottore è invece all’ultima stagione con la scuderia ufficiale e intanto dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Oggi ovviamente i due piloti erano presenti alla Presentazione della nuovo moto e hanno fatto gli onori di casa. Di seguito il VIDEO di Valentino Rossi e Maverick Vinales con la Yamaha 2020 che vedremo all’opera domani nei Test di Sepang. VIDEO Valentino Rossi E Vinales, Presentazione Yamaha 2020: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI motoGP stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ... oasport

GabrieleMuccino : Ecco la nostra presentazione a San Remo ieri sera. #GliAnniPiùBelli - SkySportMotoGP : ?? Ecco la nuova @YamahaMotoGP ?? Di @ValeYellow46 e @mvkoficial12 ?? - CagliariCalcio : Video presentazione ? Esordio in rossoblù ?? Bienvenido, @GastonPereiro! ???? #bienvenidoPereiro #forzaCasteddu -