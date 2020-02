VIDEO Presentazione Yamaha 2020, la moto per il Mondiale MotoGP: tutte le novità di Valentino Rossi e Vinales (Di giovedì 6 febbraio 2020) Su la saracinesca ed ecco la nuova moto per il Mondiale motoGP: la Yamaha ha presentato la creatura che parteciperà al prossimo campionato iridato che scatterà nel weekend del 6-8 marzo in Qatar. Alla vigilia dei Test di Sepang, in programma da domani, la scuderia di Iwata ha svelato il gioiellino che sarà in mano a Valentino Rossi e Maverick Vinales. Gli esperti avranno così potuto ammirare immediatamente le novità presenti sul mezzo realizzato dal team dei tre diapason ma poi il reale rendimento in pista si conoscerà soltanto durante i Test in Malesia. Di seguito il VIDEO della nuova Yamaha per il Mondiale motoGP 2020. VIDEO Yamaha 2020, Presentazione NUOVA moto Mondiale motoGP: CLICCA QUI PER tutte LE NOTIZIE DI motoRI stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ... oasport

