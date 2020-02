Video di Alberto Urso con Ornella Vanoni per La Voce Del Silenzio a Sanremo 2020 (video) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alberto Urso con Ornella Vanoni per La Voce Del Silenzio al Festival di Sanremo 2020. Il tenore, vincitore di Amici di Maria De Filippi, è in gara nella categoria dei Campioni del Festival numero 70 e nella serata Cover presenta il brano La Voce Del Silenzio, scegliendo di avere al suo fianco una grande ospite, una colonna portante della musica italiana: Ornella Vanoni. La Voce Del Silenzio è un brano presentato al Festival della Canzone Italiana nel 1968. Scritto da Paolo Limiti, Mogol ed Elio Isola, è stato presentato con l'interpretazione di Tony Del Monaco e Dionne Warwick. La terza serata del Festival di Sanremo 2020 rende omaggio alla tradizione italiana attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Il 70° compleanno della kermesse canora consente al direttore artistico Amadeus di prevedere una intera serata ... optimaitalia

agorarai : ??#Lodi Livraga. Treno alta velocità deragliato, la motrice pare si sia staccata. Morti i due macchinisti, una venti… - CagliariCalcio : ?? | INTERVISTA Alberto #Paloschi si presenta. ?? INTEGRALE: - once_a_potato : RT @marcole___: Ornella Vanoni che non riesce a leggere il gobbo e attacca con una strofa di Alberto Urso #Sanremo2020 -