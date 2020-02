Vertenza Iacp, nessuna schiarita: la Uil attacca il Consiglio d’amministrazione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo dalla UIl Fpl a firma di Antonio Pagliuca. Ecco la nota integrale: “nessuna schiarita nella Vertenza in atto presso l’Acer (Agenzia Campana Edilizia Residenziale), l’organismo che ha accorpato gli Istituti Case Popolari della Regione Campania. Ormai siamo in un clima surreale – spiega il segretario generale della Uil Fpl, Antonio Pagliuca – Il Consiglio d’Amministrazione della nuova Agenzia è riuscito nell’impresa di non dare seguito a nessuna delle promesse che aveva avanzato all’atto del suo insediamento. In particolare, a creare notevole malumore nei dipendenti e nelle Organizzazioni Sindacali è la mancata corresponsione degli stipendi. ‘Crediamo che si stia praticando un gioco crudele sulla pelle dei dipendenti – incalza Pagliuca – E ‘ una questione inqualificabile. ... anteprima24

