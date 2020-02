Verona Juventus, debutto delle body cam: ecco di cosa si tratta (Di giovedì 6 febbraio 2020) La gara tra Verona e Juventus sarà l’occasione per il debutto delle body cam: ecco cos’è il nuovo strumento per la lotta al razzismo Quella tra Verona e Juventus potrà essere a suo modo una partita dai risvolti storici. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella gara di sabato sera faranno la loro comparsa per la prima volta le body cam. Le telecamere saranno “indossate” dagli stewards del Bentegodi ed hanno una finalità molto precisa: l’obiettivo è quello di puntare sulla responsabilità individuale e non collettiva. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

GoalItalia : Allenamento a parte per Dybala secondo programma ?? - Gazzetta_it : #Rabiot davanti alla difesa e #Pjanic mezzala: la #Juve studia l'esperimento. #Sarri ci pensa già da Verona?… - romeoagresti : #Juventus, definiti gli ultimi dettagli con il Verona per #Wesley: giocherà con l’Under 23 // Done Deal: Wesley joi… -