Venezia, Liliana Segre è cittadina onoraria all’unanimità (Di giovedì 6 febbraio 2020) A voto unanime, il Consiglio comunale di Venezia ha approvato la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Nel documento si indica che l'attribuzione dovrà avvenire "con atto del sindaco nel corso di un'apposita seduta di Consiglio comunale". Nell’atto di motivazione si legge che “la tolleranza e il rispetto per la dignità altrui, nel realizzare pienamente i dettami costituzionali, vanno a costruire le fondamenta di ogni società davvero democratica". Liliana Segre è stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Segre venne deportata da bambina nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau con la famiglia, per poi, dopo la guerra, testimoniare instancabilmente gli orrori dell'Olocausto fino a oggi, specie alle giovani generazioni tg24.sky

