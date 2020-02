Veneto: Findomestic, prima regione in Italia per crescita consumi beni durevoli (+4,5%) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Padova, 6 feb. (Adnkronos) - Grazie a una spesa complessiva di 6 miliardi e 684 milioni di euro, in aumento del 4,5% (2,1% in Italia e 3,9% nel Nord-Est), il Veneto è la regione Italiana che nel 2019 ha registrato la crescita più alta nella spesa per beni durevoli. I dati emergono dall’Osservatorio liberoquotidiano

oss_findomestic : Nei primi 9 mesi del 2019 in #Veneto finanziati 3 miliardi, 765 milioni e 456 mila euro (in crescita del 7,6%) attr… - oss_findomestic : Grazie a una spesa complessiva di 6 miliardi e 684 milioni di euro, in aumento del 4,5% (2,1% in Italia e 3,9% nel… -