Vela, Flavia Tartaglini si ritira. L’azzurra non sarà a Tokyo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tramite un post su FB, Flavia Tartaglini, velista azzurra, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni nel giorno del suo 35esimo compleanno. La romana, dunque, dopo essere stata grande protagonista alle Olimpiadi di Rio 2016, nelle quali andò vicinissima a conquistare una medaglia, non sarà presente ai giochi di Tokyo 2020. Queste le prime parole rilasciate da Tartaglini al sito della FIV: “Dopo Rio 2016 avevo voglia di rivincita, ho lavorato con questa motivazione in testa. Sono stati tre anni in sali e scendi di emozioni, il mio target era arrivare a fine 2019 e capire le potenzialità di puntare a una medaglia. Così alla fine mi sono guardata intorno: le rivali per il podio olimpico hanno quindici anni meno di me e il doppio della mia fame. E un’olimpiade per onore di firma non rientra nei miei piani. Ho preferito una scelta consapevole e tutta mia. Lo sport, la Vela, ... oasport

