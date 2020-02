Vasas Budapest-Conegliano oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming (Di giovedì 6 febbraio 2020) oggi giovedì 5 febbraio (ore 19.00) si gioca Vasas Budapest-Conegliano, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley femminile. Le Pantere sono in testa alla classifica della Pool D e vanno a caccia della vittoria che metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale e anche sul primo posto in classifica. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, reduci dalla conquista della Coppa Italia, partiranno con tutti i favori del pronostico in Ungheria ma non dovranno sottovalutare un avversario insidioso che all’andata le aveva costrette al tie-break. Segui Vasas Budapest-Conegliano in diretta streaming su DAZN Conegliano si affiderà a tutte le sue fuoriclasse anche se non è da escludere un po’ di turnover considerando la caratura dell’avversario e il tour de force in Coppa Italia. Paola Egonu, Miriam Sylla, Kimberly Hill sono ... oasport

Vasas Budapest Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vasas Budapest