VALENTINO ROSSI | PRESENTAZIONE YAMAHA 2020 Video M1 | “voglio correre anche nel 2021”

MotoGP - Fabio Quartararo : “Non sostituisco VALENTINO ROSSI - non si è ritirato. Non sono pronto per vincere il Mondiale” : Fabio Quartararo è uno degli uomini più attesi nel Mondiale MotoGP 2020, il francese ha battagliato a lungo con Marc Marquez nella passata stagione risultando il miglior rookie dell’anno e ora vuole compiere un ulteriore salto di qualità. Il transalpino sarà in sella alla Yamaha del Team Petronas ma avrà a disposizione una M1 ufficiale proprio come quelle di Maverick Vinales e Valentino Rossi, che “sostituirà” il pRossimo anno ...

VIDEO Presentazione Yamaha 2020 - la moto per il Mondiale MotoGP : tutte le novità di VALENTINO ROSSI e Vinales : Su la saracinesca ed ecco la nuova moto per il Mondiale motoGP: la Yamaha ha presentato la creatura che parteciperà al pRossimo campionato iridato che scatterà nel weekend del 6-8 marzo in Qatar. Alla vigilia dei Test di Sepang, in programma da domani, la scuderia di Iwata ha svelato il gioiellino che sarà in mano a Valentino Rossi e Maverick Vinales. Gli esperti avranno così potuto ammirare immediatamente le novità presenti sul mezzo realizzato ...

VIDEO VALENTINO ROSSI e Jorge Lorenzo - insieme alla presentazione della Yamaha 2020 : da domani i Test a Sepang : La Yamaha ha presentato la moto che parteciperà al Mondiale MotoGP 2020, domani incominceranno i Test a Sepang e la scuderia di Iwata ha alzato il velo sulla sua creatura. All’evento erano naturalmente presenti Valentino Rossi e Maverick Vinales, i due piloti ufficiali del team dei tre diapason che spera di essere grande protagonista in questa stagione provando a contrastare Marc Marquez. Il Dottore sarà alla sua ultima avventura con la ...

VIDEO Presentazione Yamaha 2020 - VALENTINO ROSSI e Maverick Vinales con la nuova moto : Oggi è stata presentata la Yamaha 2020. La scuderia di Iwata ha svelato il gioiellino che sarà protagonista nel Mondiale motoGP guidata da Maverick Vinales e Valentino Rossi: lo spagnolo è fresco di rinnovo di contratto con la scuderia factory e continuerà a dare la caccia al titolo iridato, il Dottore è invece all’ultima stagione con la scuderia ufficiale e intanto dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Oggi ovviamente i due piloti ...

MotoGP - VALENTINO ROSSI : “Ho spinto per riavere Lorenzo in Yamaha” : Il pesarese, protagonista oggi della presentazione del team a Sepang, parla del ritorno dello spagnolo come collaudatore della M1: “La MotoGP di oggi ha bisogno di un test team veloce”.Continua a leggere

10:50 MOTOGP – Presentata la Yamaha ufficiale in quel di Sepang. Ultima stagione per Valentino Rossi nella ...

MotoGP - la Yamaha ufficiale si presenta a Sepang : ultima stagione di VALENTINO ROSSI nella squadra Factory : Una mattina piuttosto affollata a Sepang (Malesia). Domani prenderanno il via i test del Mondiale 2020 di MotoGP e oggi, dopo la presentazione della Suzuki, è stata la volta della Yamaha Factory. Lo spagnolo Maverick Vinales e Valentino Rossi correranno per l’ultima volta insieme nella squadra ufficiale. Come è noto, la scuderia di Iwata ha deciso di investire sull’iberico e sul francesino Fabio Quartararo (attuale pilota del Team ...

Diretta presentazione Yamaha 2020/ Video : la nuova M1 di VALENTINO ROSSI e Vinales! : Diretta presentazione Yamaha 2020 Motogp: il Video della nuova M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales presentata ai box di Sepang.

MotoGP - la Yamaha di VALENTINO ROSSI e Maverick Vinales alza il velo a Sepang : La YZR-M1 per la stagione 2020 si mostra per la prima volta in Malesia. Una moto bella ma che dovrà essere soprattutto competitiva in pista per pensare in ottica Mondiale.Continua a leggere

MotoGP - Test Sepang 2020 : VALENTINO ROSSI inizia una nuova sfida a 41 anni. Tornare competitivo per allontanare l’addio : L’appuntamento è fissato: dal 7 al 9 febbraio a Sepang (Malesia) si inizierà a lavorare alacremente sulle nuove “nate” in MotoGP. I primi tre giorni di prove saranno importanti per delineare quale sarà lo sviluppo da seguire per arrivare l’8 marzo, a Losail (Qatar), nel modo migliore. Sarà un anno particolare per Valentino Rossi. Il Team Factory Yamaha ha preso delle decisioni forti: si punta sulla nouvelle vague ...

MotoGP - Jorge Lorenzo e VALENTINO ROSSI insieme in uno shooting fotografico : possibile coppia in Yamaha Petronas nel 2021? : C’eravamo tanto odiati. Potrebbe essere il titolo di un film, ma è perfettamente calzante con la storia di Valentino Rossi e di Jorge Lorenzo. I rivali di una vita, per anni compagni di squadra in Yamaha e ai ferri corti nel contendersi il titolo mondiale di MotoGP, potrebbero ritrovarsi. A conti fatti sembrerebbe una suggestione, ma chi può dirlo…Di sicuro si sa che il maiorchino, dopo aver annunciato il ritiro dalle competizione e ...

MotoGP - Test Sepang 2020 : VALENTINO ROSSI prova la nuova Yamaha. Serve il giusto feeling per evitare l’addio : Valentino Rossi è pronto per dare il via ai suoi Test di Sepang 2020 riservati alla MotoGP. Il nove volte campione del mondo si rimbocca le maniche in vista di una stagione che, è inutile girarci attorno, potrebbe davvero essere l’ultima della sua carriera. Il suo contratto con la Yamaha direbbe questo (e la conferma di Maverick Vinales certamente non facilita le cose) ma, soprattutto, quello che vedremo in pista dirà tutto il resto. ...

MotoGP - VALENTINO ROSSI ha l’Aprilia nel suo futuro? Un’ipoteosi da proprietario e team manager : Valentino Rossi è atteso da mesi cruciali per il suo futuro: tra i Test di Sepang e le prime gare dell’ormai imminente Mondiale MotoGP dovrà decidere se proseguire la sua avventura in pista o se appendere il casco al chiodo. Il Dottore si è preso la facoltà di pensarci sopra ancora un po’ di tempo, tanto che la Yamaha non ha voluto aspettare la decisione del numero 46 e ha già annunciato la line-up del team ufficiale per il 2021: ...

