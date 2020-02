Uomini e Donne: Marco Fantini e Beatrice Valli annunciano il sesso del loro secondo figlio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Marco e Beatrice hanno svelato se arriverà un maschietto o una femminuccia. Hanno deciso anche come si chiamerà Uomini e Donne: Marco e Beatrice presto genitori bis Marco Fantini con la sua smisurata timidezza era andato a Uomini e Donne per corteggiare Anna Munafò ormai diversi anni fa. Arrivato alla fine la tronista ha preferito scegliere il suo rivale Emanuele e la redazione ha offerto a Marco il trono. Come tronista Marco ha avuto un percorso abbastanza lineare in cui ha conosciuto Beatrice Valli. All’inizio non l’aveva notata e non voleva uscire con lei, ma in molti continuavano a spingerlo a fare almeno un’esterna. Il loro rapporto è stato molto conflittuale, soprattutto perché lui aveva dei dubbi sulla sincerità di lei. Alla fine, però, Marco l’ha scelta regalandole delle scarpette per il suo bambino. Infatti, Beatrice è diventata mamma molto giovane, a ... kontrokultura

