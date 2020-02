‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del Trono over del 6/02/20 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Stavo per abbioccarmi e per gridare alla puntata moscia quando, sbadabam, sul finale a Barbara De Santi si è chiusa la vena e ha iniziato a urlare, a inciampare su se stessa e a lanciare cose a caso all’indirizzo di Marcello Michisanti. Che poi manco ho capito che avesse detto di così grave Romeo degli Aristogatti (se chiudete gli occhi mentre parla Marcello è proprio lui, Romeo er mejo del Colosseo) per provocare sto scatto d’ira con annessi occhi spiritati! Cioè si, stava dando ragione a Mattia il pelato dicendo che non sbagliava quando diceva che Barbara è un macigno ma, insomma, non è niente di che, che Barbara è un macigno lo diciamo tutti da un decennio e se lei è l’unica a non rendersene conto e a non accettare la cosa il problema non può essere che suo, eh. Tra l’altro non so voi ma io noto sempre maggiori affinità tra Barby e proprio la compianta ... isaechia

TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… - antoniospadaro : 40 milioni di persone sono coinvolte in una qualche forma di schiavitù moderna. Molte di essi sono migranti. Diamo… - robersperanza : Buongiorno a tutti. Iniziata task force coronavirus. Grazie alle donne e agli uomini che stanno facendo ogni giorno… -