Una Vita anticipazioni spagnole: Celia perde il bambino, Ursula in galera (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che, molto presto, ad Acacias accadranno numerosi colpi di scena. Le puntate che andranno in onda dal 17 al 23 febbraio, infatti, si tingeranno di crimini e tradimenti. Tra gli eventi che desteranno particolare sgomento ci sarà, sicuramente, la morte di Fra Guillermo. Il mentore di Telmo sarà brutalmente assassinato e del crimine sarà incolpata Ursula. Celia, invece, avrà un malore e perderà il bambino. Una Vita spoiler: Celia perde il bambino Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, le anticipazioni spagnole rivelano che Telmo si dirà pronto a lasciare i suoi abiti sacerdotali per amore di Lucia. Quest’ultima, però, avrà il fiato sul collo di Samuel, il quale non vorrà aspettare oltre per sposarla. Celia, invece, avrà un brutto malore e Felipe la porterà in ospedale. La fanciulla, purtroppo, scoprirà di aver perso il bambino e ... kontrokultura

