Un sospetto contagio da Coronavirus tra i 56 italiani in quarantena alla Cecchignola (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ci sarebbe un caso di sospetto contagio da Coronavirus tra i 56 italiani che si trovano in quarantena all’interno della città militare della Cecchignola, a Roma. Il ministero della Salute ha fatto sapere che uno dei nostri connazionali rientrati in Italia con il volo organizzato dalla Farnesina da Wuhan della scorsa settimana, sarebbe risultato positivo a uno dei test effettuati. Il contagio ancora è da confermare e, per questo motivo, la persona è stata trasferita all’Ospedale Spallanzani. LEGGI ANCHE > Coronavirus monitor: quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto Sempre nel nosocomio romano sono ancora ricoverati in terapia intensiva la coppia cinese soccorsa due settimane fa in un albergo di via Cavour. Le loro condizioni di salute risultano essere ancora gravi, ma stabili. Ora, allo Spallanzani è arrivato anche quel cittadino italiano ... giornalettismo

C’è un caso di sospetto contagio da Coronavirus tra i 56 italiani rimpatriati da Wuhan. Un uomo trasferito in isolamento allo Spallanzani. Era sotto osservazione alla Cecchignola : Nell’ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati d alla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella città militare della Cecchignola , a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un caso di sospetto contagio da Coronavirus 2019-nCoV. “Sono stati quindi decisi ulteriori accertamenti – rende noto il ministero della Salute – che verranno eseguiti sul ...

Nuovo caso di sospetto contagio da Coronavirus a Roma. Un anziano irlandese ricoverato in rianimazione da ieri sera. Altri 20 ancora sotto osservazione allo Spallanzani : “E’ ricoverato allo Spallanzani da ieri sera un paziente straniero in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione . E’ in corso sul paziente il test del Coronavirus e si attendono i risultati”. E’ quanto ha detto il direttore del reparto malattie infettive dello Spallanzani , Emanuele Nicastri, leggendo il bollettino medico odierno sui pazienti ricoverati nell’istituto di ricerca. Si ...

Nuovo caso di sospetto contagio da Coronavirus a Roma. Paziente ricoverato in rianimazione da ieri sera. Altri 19 ancora sotto osservazione allo Spallanzani : “E’ ricoverato presso la struttura un Paziente straniero, arrivato in tarda serata ieri in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione . Al Paziente è stato somministrato anche il test per il Nuovo Coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili”. E’ quanto si legge nel bollettino medico diramato questa mattina d allo Spallanzani . Per quanto riguarda la coppia di ...

Coronavirus Roma - sospetto contagio in un hotel di via Genova : un uomo portato allo Spallanzani : Un uomo si è sentito male in un albergo di via Genova a Roma : soccorso dalla polizia, è stato portato all'Istituto Spallanzani . Il sospetto è che possa essere affetto da Coronavirus .Continua a leggere

Coronavirus Italia e mondo - mappa contagio/ Caso sospetto a Monza : uomo in isolamento : Coronavirus Italia e mondo , mappa contagio . Un Caso sospetto a Monza , un uomo di 40 anni attualmente in isolamento al San Gerardo

Coronavirus cinese : caso sospetto su nave da crociera a Civitavecchia - i passeggeri sfogano sui social la paura di contagio : crociera da incubo per gli oltre 6mila passeggeri della nave Costa Crociere, ferma al porto di Civitavecchia perché a bordo una coppia di viaggiatori, moglie e marito, sono in isolamento: la donna ha la febbre, e ha fatto scattare l’allarme sanitario, con conseguente paura del contagio da Coronavirus tra chi ha condiviso gli ambienti. In tanti si sono sfogati sui social : “A Civitavecchia siamo bloccati in nave Costa senza ...

Coronavirus - la donna ricoverata a Parma per sospetto contagio ha l'influenza : Il ministro della Sanità francese, Agnes Buzyn, ha confermato che due casi di Coronavirus cinese sono stati accertati oggi in Francia, a Parigi e a Bordeaux. Lo riferisce Le Figaro. Poco dopo è arrivata conferma anche di un terzo paziente ricoverato. In particolare, "il paziente di Bordeaux ha 48 anni, tornava dalla Cina ed era passato per la città di Wuhan. Ha lamentato i sintomi il 23 gennaio", ha riferito il ministro. Il paziente ...

Virus Cina - donna rientrata da Wuhan ricoverata in ospedale per sospetto contagio : “È influenza”. Francia - due casi confermati : Nessun caso di corona Virus in Italia. La donna italiana, residente nel Parmense, di ritorno da Wuhan , località cinese epicentro della diffusione del Virus , è stata colpita, secondo le prime analisi, da un Virus influenzale di tipo B che niente ha a che vedere con l’epidemia che sta mietendo vittime nel Paese asiatico. Tornata in Italia, la donna ha accusato lievi sintomi d’infezione alle vie respiratorie. ricoverata nel reparto di ...

Virus Cina - donna rientrata da Wuhan ricoverata in ospedale per sospetto contagio : “È influenza” : Nessun caso di corona Virus in Italia. La donna italiana, residente nel Parmense, di ritorno da Wuhan , località cinese epicentro della diffusione del Virus , è stata colpita, secondo le prime analisi, da un Virus influenzale di tipo B che niente ha a che vedere con l’epidemia che sta mietendo vittime nel Paese asiatico. Tornata in Italia, la donna ha accusato lievi sintomi d’infezione alle vie respiratorie. ricoverata nel reparto di ...

Coronavirus - dopo Bari un caso di sospetto contagio anche a Parma. Si tratta di una donna ricoverata dopo un viaggio in Wuhan : dopo il caso della donna ricoverata a Bari , un altro caso di sospetto contagio da Coronavirus è stato segnalato a Parma. anche in questo caso di tratta di una donna italiana appena rientrata da un viaggio Wuhan , la cittadina cinese da dove si è diffusa l’epidemia del virus 2019-nCoV. La paziente, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore, ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Il caso ...

Corona virus - caso sospetto al sud. Il contagio è arrivato anche in Italia? : Hanno superato quota 600 i casi di polmonite da Corona virus accertati in Cina, tra cui 95 gravi. I decessi sono ormai 25. Lo riferisce la Commissione nazionale per la Sanità cinese. Il virus ha colpito in 25 province cinesi. E dopo Wuhan, altre quattro città della provincia dello Hubei sono state messe in quarantena, con lo stop ai trasporti pubblici: Huanggang, Ezhou,, Chibi, e Xiantao. È stato registrato il primo decesso fuori dall’epicentro ...

Virus Cina - secondo caso sospetto negli USA : dopo la conferma di contagio nello Stato di Washington ora tocca al Texas : “Il distretto sanitario di Brazos County, in Texas , sta indagando su un caso sospetto di Corona Virus 2019 (2019-nCoV). Il paziente ha viaggiato da Wuhan, in Cina , dove ha avuto origine il Virus ”. E’ quanto riferisce sulla propria pagina Facebook il distretto sanitario di Brazos County. “Gli operatori sanitari erano a conoscenza della guida alla salute pubblica sul nuovo corona Virus e hanno rapidamente riscontrato ...

Virus Cina - caso sospetto a Bari : le prima analisi escludono il contagio della donna : I primi riscontri, farebbero escludere che la donna di Bari possa essere stata contagiata dal corona Virus cinese. Secondo quanto si apprende i sanitari avrebbero individuato un’altra patologia. Le analisi sono però ancora in corso e i campioni sono stati inviati all’Istituto Spallanzani di Roma per la conferma definitiva.L'articolo Virus Cina , caso sospetto a Bari : le prima analisi escludono il contagio della donna sembra ...

Coronavirus - un caso di sospetto contagio a Bari. Un’italiana - appena rientrata da un viaggio in Cina e nella zona di Wuhan - è stata ricoverata in isolamento : Una donna barese è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Bari per un sospetto caso di Coronavirus. La donna, secondo quanto ha riferito l’agenzia Ansa, è giunta al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali. Le autorità sanitarie hanno quindi applicato le procedure previste dalla circolare ministeriale per prevenire la diffusione del virus. La donna è appena rientrata dalla Cina dopo tour che ha ...

