Un palco per tutti, la rassegna che sostiene la ricerca sul cancro (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Si terrà domenica 9 febbraio presso il Teatro San Pietro in via Vescovo Natale, 31, alle ore 19, lo spettacolo teatrale “Le cinque rose di Jennifer” di Annibale Ruccello messo in scena dalla compagnia Vulimm’ Vulà di Pozzuoli. La serata è parte della IV edizione della rassegna teatrale “Un palco per tutti” che quest’anno, grazie al contributo del biglietto di ingresso pari a 7 euro, è a sostegno della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e del Centro di aiuto alle coppie e alle famiglie. IL PROGETTO La FederGAT (Federazione Gruppi Attività Teatrali) – già indicata dal Direttorio “Comunicazioni sociali nella missione della Chiesa” (art. n.175) come realtà di riferimento per l’ambito teatrale, e capofila, a partire dal 2008, della manifestazione “I Teatri del Sacro” (promossa insieme con la Fondazione ... anteprima24

