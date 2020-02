«Un bimbo italiano di origine cinese aggredito a Bologna», il sindaco: «Non c’entra il coronavirus, ma la civiltà» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il sindaco di Bologna Virginio Merola ha denunciato su Facebook un’aggressione subita da un bambino di 11 anni, italiano di origine cinese, «di cui ho informato il questore», scrive il primo cittadino. Merola racconta di «un’aggressione teppistica a sfondo razzista da parte di alcuni ragazzi che hanno insultato e spintonato il bambino, colpevole solo di avere origini cinesi. Per fortuna il bimbo non si è fatto male. Qui non c’entra il coronavirus, c’entra la civiltà». Secondo Merola, l’episodio non è isolato. Anzi ce ne sarebbero stati altri simili a Bologna, così come altrove: «Più grave ancora, in questo episodio, è il fatto che l’aggressione abbia visto come autori altri ragazzi». E poi aggiunge: «La mia sincera solidarietà al bambino e alla sua famiglia. Chiedo a tutti i nostri concittadini di non tacere di fronte ad altri, eventuali, ... open.online

