Ultim’ora Italia: terrore sul treno, lo schianto fatale: due morti e 27 feriti. (Di giovedì 6 febbraio 2020) Incidente ferroviario: treno AV deraglia, circolazione sospesa tra Milano e Bologna Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti Dalle 5.30 di oggi 6 febbraio circolazione sospesa sulla linea AV Milano – Bologna per il deragliamento del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Alcune vetture si sarebbero ribaltate e un macchinista sarebbe morto, Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Come riferisce Alessandro gemme su Milano Today, sono in corso le operazioni di soccorso con squadre sia dalla Lombardia che dall'Emilia. Sul ... howtodofor

