Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 14:10 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli Sono in corso accertamenti per la positività al coronavirus uno degli italiani rientrati dagwam è attualmente in osservazione alla Cecchignola nell’ambito delle misure di controllo definite per italiani rimpatriati dalla zona di One vicina attualmente in isolamento nella città militare a Roma Le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato Questa mattina un sospetto di coronavirus conseguentemente sono stati decisi ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sul soggetto che verrà trasferito e posto in isolamento all’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e annuncia una nota del Ministero della Salute Frecciarossa deraglia allodi due morti e 31 feriti poteva essere una carneficina ha detto il prefetto di Lodi Marcello Cardona la ministraDe Micheli ... romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - La7tv : #omnibus Un #treno dell’alta velocità #frecciarossa è deragliato questa mattina alle 5.35 all’altezza di Ospedalett… - SkyTG24 : Coronavirus, 565 morti e 28mila contagi. DIRETTA -