Udinese, Zeegelaar: «Mi sarebbe piaciuto tornare già in estate» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Udinese, Marvin Zeegelaar parla del suo ritorno in bianconero: ecco le parole dell’esterno olandese arrivato a gennaio Vecchia conoscenza in casa Udinese: è tornato, nel mercato di gennaio, Marvin Zeegelaar. Ecco le sue parole in conferenza stampa. «Normalmente gioco come quinto di centrocampo, ma non ho problemi, giocherò dove vorrà l’allenatore, l’importante è aiutare la squadra a fare punti. Mi sarebbe piaciuto essere qua già in estate, ma c’erano ancora cose da chiarire. Ringrazio comunque i dirigenti per questa possibilità». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

