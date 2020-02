Tuttosport: Pogba il ritorno, un’operazione da 250 milioni “che la Juve può permettersi” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Pobga alla Juventus, il ritorno. Un’operazione da 250 milioni di euro al centro di una serie di valutazioni, nessuna di queste tecnica. Quanto costa Pogba? Quanto peserebbe sui bilanci bianconeri? Se lo chiede Tuttosport, per il quale “ci sono tre fattori che influenzeranno la valutazione del cartellino. Il primo è che il Manchester United ha già acquistato un virtuale sostituto”, Bruno Fernandes, per 80 milioni. Quindi, il prezzo inizia del francese si abbassa. “Il secondo è che Pogba sta facendo di tutto (e con lui il procuratore Raiola) per diventare un problema per lo United, il che abbassa ulteriormente il potere negoziale dello United”. Per il quotidiano sportivo di Torino c’è un terzo fattore: “la potenziale asta fra Real Madrid e Juventus che, senza dubbio, avvantaggia lo United”. Quindi? Pogba costa “una cifra tra i 90 e i ... ilnapolista

