Tutto sul concerto Una Nessuna Centomila a Campovolo contro la violenza sulle donne con Pausini, Mannoia, Giorgia, Elisa, Nannini, Emma, Amoroso (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una Nessuna Centomila a Campovolo è il concerto che unisce 7 donne della musica italiana contro la violenza sulle donne. Il progetto è stato presentato al Festival di Sanremo 2020 delle 7 artiste coinvolte nel progetto. Si tratta di Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. L'evento si terrà il 19 settembre 2020 all'Arena Campovolo e spera di radunare sotto lo stesso palco più di 100.000 persone. Una, Nessuna, Centomila, è un nome particolare per un evento musicale. A spiegarlo è Laura Pausini che racconta il motivo di un simile titolo. "Una perché quando una donna lotta lo fa anche per tutte le altre donne;Nessuna perché mai più una donna debba subire delle violenze:Centomila come le voci del pubblico che speriamo sia con noi nel nostro grande concerto di settembre". L'evento si terrà il 19 settembre Arena ... optimaitalia

carlosibilia : Buon notizie sul caso delle bollette a 28 giorni. Il Consiglio di Stato decide per i rimborsi in automatico a tutti… - TNannicini : Altri morti sul lavoro. Due macchinisti rimasti uccisi nel deragliamento di un #frecciarossa nel lodigiano, un terr… - Mov5Stelle : Il mare è la nostra ricchezza. Pensate a tutto quello che può offrirci: fonti rinnovabili, acqua, pesca, opportunit… -