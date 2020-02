Tutto su Francesca Sofia Novello e Antonella Clerici a Sanremo 2020, co-conduttrici della quarta serata (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Sofia Novello e Antonella Clerici a Sanremo 2020 conduranno la quarta serata del Festival, in diretta dal Teatro dell'Ariston su Rai 1 venerdì 7 febbraio, al fianco del direttore artistico Amadeus. LE 10 CO-conduttrici DI Sanremo, Tutto IL PROGRAMMA Chi è Francesca Sofia Novello Francesca Sofia Novello nasce ad Arese (Milano) il 14 ottobre 1994. Diplomata al Liceo Scientifico si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza e durante gli studi di affaccia al mondo della moda. Col tempo diventa indossatrice specializzata nella linea della lingerie. Nel 2014 debutta in televisione nel programma Chiambretti Supermarket ma si è già fatta notare nel mondo del motociclismo come valletta della categoria Moto 3 durante il motomondiale. Nel 2016 incontra Valentino Rossi durante il MotoGP di Monza e tra i due nasce l'amore. Grazie alla sua carriera da modella Francesca ... optimaitalia

