Turni senza riposo settimanale | sindacati chiedono intervento dell’Ispettorato del Lavoro

Caserta – Cantieri R.S.U. Caserta unitamente alla segreteria provinciale Fiadel interviene in merito alla situazione che sono costretti a vivere i lavoratori del Cantiere Igiene Urbana "Non si comprende con quale logica l'azienda disponga Turni di Lavoro domenicale senza far osservare il riposo compensativo ai lavoratori. Eppure, come è ben noto a tutti, l'azienda non ha ancora provveduto all'ordinario pagamento dello stipendio di dicembre, per cui, appare davvero incomprensibile come si possa predisporre Turni di Lavoro straordinari, per giunta di domenica. Tuttavia, secondo quanto segnalato da alcuni lavoratori, a coloro i quali si offrono di lavorare di domenica l'azienda non riconosce il riposo compensativo, una violazione che abbiamo tempestivamente rappresentato all'Ispettorato del Lavoro, affinché si interrompa definitivamente questo tipo di ...

