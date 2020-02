Tuffi, Coppa Tokyo 2020: Cagnotto-Dallapè, parte la sfida olimpica. E attenzione a Tania dai 3 metri… (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ci siamo. Dopo la lunga preparazione autunnale/invernale, è il momento di confrontarsi su gare vere e proprie nel contesto italiano dopo averlo già fatto, per altro, all’estero: da venerdì a domenica, alla storica piscina “Karl Dibiasi” di Bolzano dedicata al papà di Klaus, va in scena la Coppa Tokyo 2020, classico appuntamento stagionale per i Tuffi che coincide anche con il primo delle tre grandi sfide nazionali che porteranno poi in dote i qualificati per la Coppa del Mondo di aprile (proprio a Tokyo, sui trampolini olimpici), tappa fondamentale per agguantare gli ultimi posti disponibili ai Giochi Olimpici 2020. Al momento, l’unica azzurra qualificata (grazie ai Mondiali di Gwangju 2019) è Noemi Batki, dalla piattaforma dieci metri donne (singolo). Gli azzurri si sono ben comportati recentemente ai campionati britannici, anche se proprio quella ... oasport

