Trono Over, Barbara lancia scarpe e mangia biscotti a terra: “Pericolosa” (Video) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Barbara De Santi, al Trono Over volano scarpe e biscotti: la Dama nervosa con Marcello Michisanti e Mattia Ciardo Al Trono Over oggi è stato tutto un Barbara De Santi show verso la fine della puntata. La Dama di Uomini e Donne ha evidentemente perso la pazienza con Marcello Michisanti perché non riteneva giusto che … L'articolo Trono Over, Barbara lancia scarpe e mangia biscotti a terra: “Pericolosa” (Video) proviene da Gossip e Tv. gossipetv

wasilewskylove : RT @gigipaulsen: comunque dopo oggi direi che i tempi sono maturi per sostituire il Gemmadì con il Barbaradì perché sappiamo tutti chi è la… - flowergoghin : RT @is_mayores: #uominiedonne TRONO OVER: Gare di balli Sfilate Sfoghi di Gemma Gemma contro Tina Scleri di BDS Liti di Ida e Riccardo Ver… - Claricecms : //Ho visto la loro foto e ho avuto un'epifania, vado a controllare su internet l'ingresso dell'escape room Game Ove… -