Treno Frecciarossa deragliato a Lodi: il ripristino dei binari non prima di 15 giorni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Bisognerà attendere almeno 15 giorni prima che vengano avviate le necessarie operazioni di ripristino del tratto ferroviario interessato dal tragico incidente del Frecciarossa Av 9595 vicino Lodi. Rfi ricorda che essendo stata aperta una inchiesta per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, bisognerà attendere i tempi della giustizia prima che si possa procedere con il ripristino della linea ferroviaria su cui viaggiava il Treno ad alta velocità: per tutti i pendolari si prevede un lungo periodo di inevitabili disagi. fanpage

