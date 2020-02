Treno Frecciarossa deragliato a Lodi, cosa è successo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono le 5.34 di giovedì mattina 6 febbraio, quando il Treno ad alta velocità Frecciarossa Av 9595, partito da Milano e diretto a Salerno, deraglia all’altezza di Ospedaletto Lodigiano. Il bilancio è di due macchinisti morti e 31 persone ferite. Nella zona erano in corso dei lavori di manutenzione della linea e proprio su questo punto si concentrano le indagini. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta e l’ad di Fs, Gianfranco Battisti, ha fatto sapere che anche “le società coinvolte hanno avviato una commissione d’inchiesta” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - FOTO - LE IMMAGINI DALL'ALTO). Ecco tutto quello che sappiamo sul primo incidente avvenuto sulla linea dell'alta velocità in 15 anni. Come è avvenuto il deragliamento Secondo una prima ricostruzione, la motrice del Treno, che al momento del deragliamento viaggiava alla massima velocità consentita (circa 290 Km/h), ... tg24.sky

