Treno Frecciarossa deraglia sulla Milano-Salerno: morti i due macchinisti, almeno 30 feriti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un Treno dell’alta velocità Frecciarossa che viaggiava sulla linea Milano-Salerno è deragliato questa mattina alle 5.35 all’altezza di Ospedaletto Lodigliano (Lodi) presso la stazione di Livraga. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118. Altri soccorsi sono in arrivo da Milano. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere. Al momento risulta morto un macchinista ed è stato trovato un secondo deceduto sul sito del deragliamento. Lo anticipano fonti delle forze dell’ordine operanti sul posto. Anche la seconda vittima è un ferroviere. Trenta persone sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente del Frecciarossa avrebbe coinvolto le prime due vetture del Treno alta velocità. Dalle 5.30 la circolazione è sospesa sulla linea alta velocità Milano-Bologna per lo svio del Treno 9595 Milano-Salerno nei pressi ... tpi

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - Corriere : Treno Frecciarossa deraglia nel lodigiano, soccorsi in azione - Corriere : Treno Frecciarossa deraglia nel lodigiano, soccorsi in azione -