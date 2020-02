Treno deragliato, procuratore Lodi: “Scambio non era in posizione giusta, verifica su manutenzione” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Frecciarossa 9595 è "deragliato all'altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era". Lo ha detto il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, parlando dell'incidente a un Treno ad alta velocità questa mattina nel Lodigiano in cui hanno perso la vita i due macchinisti e 31 persone sono rimaste ferite. Già nelle prime ore dopo lo schianto era stato ipotizzato un errore nei lavori di manutenzione avvenuti la scorsa notte nella posa di un deviatoio. Lo scambio che sarebbe stato sistemato in modo non corretto provocando lo svio della motrice. milano.fanpage

