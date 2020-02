Treno deragliato, nuovo lutto per Pioltello: a due anni dalla strage piange il macchinista Di Cuonzo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Pioltello è di nuovo in lutto per un disastro ferroviario. A poco più di due anni dalla strage del 25 gennaio 2015 in cui persero la vita tre donne e rimasero ferite quasi 100 persone, mentre ancora le vittime aspettano di avere giustizia, la città piange il ferroviere Mario Di Cuonzo, 59 anni, vittima del deragliamento del Treno Frecciarossa questa mattina a Lodi. La sindaca ha indetto una giornata di lutto cittadino: "Ancora una volta la nostra città è ferita gravemente per fatti che superano ogni possibile giustificazione". fanpage

