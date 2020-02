Treno deragliato, emergono nuovi dettagli: la massicciata ha frenato la corsa, potrebbe essere stato errore umano (Di giovedì 6 febbraio 2020) emergono nuovi dettagli in merito all’incidente che stamani è costato la vita a 2 macchinisti. Si stanno ricostruendo le dinamiche per capire come il Treno sia andato fuori corsa. “Sapete che ci sono state attivita’ di manutenzione in quel tratto, stiamo cercando di capire quali attivita’ sono state svolte e che tipo di nesso ci sia tra questa attivita’ e il verificarsi del disastro. Questa e’ una delle ipotesi, le verifichiamo tutte”. E’ quanto ha detto il Procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro. Chiaro ha precisato che “lo scambio sembrerebbe avere una qualche connessione con il verificarsi del fatto”. “Stiamo verificando l’ipotesi dell’errore umano, che in questo momento e’ tra le ipotesi in campo”. A dirlo e’ il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, durante una ... meteoweb.eu

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -