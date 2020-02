Treno deragliato | due anni fa l’incidente di Pioltello

Treno deragliato a Lodi - chi sono le due vittime : Chi sono le due vittime del Treno deragliato a Lodi. Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo si trovavano nella motrice del convoglio al momento dell’incidente. Lodi – Chi sono le due vittime del Treno deragliato a Lodi. Giuseppe Ciciù e Mario Di Cuonzo si trovavano nella motrice del convoglio al momento dell’impatto. Per loro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Andiamo a conoscere meglio i due macchinisti che hanno ...

Treno deragliato - la testimonianza : “Credevo di essere morto” : Treno deragliato a Lodi, la testimonianza di una delle 31 vittime. Il ragazzo, un 30enne ricoverato a Melegnano in codice verde, racconta gli attimi terrificanti sul Frecciarossa. Treno deragliato a Lodi, parla una dei 31 feriti. Alex, 30enne trasportato all’ospedale di Melegnano in codice verde, ha raccontato il suo dramma ai microfoni del Tgcom. Treno […] L'articolo Treno deragliato, la testimonianza: “Credevo di essere ...

Treno deragliato - lutto a Capua per la morte di Mario Dicuonzo : Mario Dicuonzo, il macchinista morto nel deragliamento del Frecciarossa in provincia di Lodi insieme al collega Giuseppe Cicciù, era originario di Capua ma viveva con la famiglia a Pioltello (Milano). Nel comune del Casertano era rimasto il fratello, dipendente comunale. "Tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia", ha detto il sindaco, Luca Branco.Continua a leggere

Treno Frecciarossa deragliato a Lodi - l'ipotesi dell'"errore" : lavori in corso - scambio rimasto non allineato : Sarebbe stato uno "scambio" aperto sui binari a causare l'incidente mortale nel Lodigiano. Il Treno Frecciarossa 9595 Milano-Salerno è deragliato, con la motrice e i primi due vagoni ribaltati sulla massicciata, con un bilancio drammatico: due le vittime, entrambi i macchinisti, e 31 feriti fortunat

Treno Frecciarossa deragliato a Lodi : il precedente del ’97 sulla stessa tratta maledetta : L'incidente ferroviario di Lodi ha un precedente altrettanto drammatico. Nel 1997, a pochi chilometri di distanza da quanto avvenuto nella mattinata di giovedì 6 febbraio, si verificò quella che è passata alla storia come "la strage del Pendolino". Un deragliamento in cui persero la vita ben otto persone. Sul Treno deragliato sedeva anche l'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, uscito illeso dall'incidente.Continua a leggere

Treno deragliato a Lodi : chi sono i macchinisti morti nell’incidente : Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo sono le due vittime del deragliamento del Treno ad alta velocità a Lodi. Entrambi macchinisti, entrambi in servizio da anni, legati dalla comune passione per il lavoro e da un solo, tragico destino. Mentre si scava tra le possibili cause dell’incidente, emergono frammenti delle loro esistenze. Deragliamento a Lodi: chi sono le vittime Il bilancio del deragliamento del Frecciarossa Av 9595 nei pressi di ...

Treno deragliato nel Lodigiano - testimone : “Io ed un passeggero ci siamo tenuti la mano - pensavamo fosse finita” : “Ero nella carrozza con altre persone e a un certo punto abbiamo sentito un grosso rumore, il Treno è deragliato e ci siamo trovati sottosopra, c’è stato un po’ di panico, pensavamo che fosse finita, se ti ribalti con un Treno a 300 km/h non pensi che rimani lì a parlare“: lo ha raccontato uno dei superstiti, il 28enne Alex Nuvoli, visitato al pronto soccorso di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, riferendosi ...

Treno deragliato a Lodi : morti due macchinisti - decine i feriti. Si indaga su uno scambio «morsettato» : L’incidente sulla linea Milano-Bologna: due vagoni sono usciti dai binari. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e elicotteri. morti i due macchinisti, una trentina i feriti. Il prefetto: «Poteva essere una carneficina»

Treno deragliato nel Lodigiano - passeggero : “Io ed un passeggero ci siamo tenuti la mano - pensavamo fosse finita” : “Ero nella carrozza con altre persone e a un certo punto abbiamo sentito un grosso rumore, il Treno è deragliato e ci siamo trovati sottosopra, c’è stato un po’ di panico, pensavamo che fosse finita, se ti ribalti con un Treno a 300 km/h non pensi che rimani lì a parlare“: lo ha raccontato uno dei superstiti, il 28enne Alex Nuvoli, visitato al pronto soccorso di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, riferendosi ...

Treno deragliato : Adiconsum - accertare prima possibile cause : Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Nell’esprimere il nostro cordoglio per le due vittime e il nostro sostegno ai feriti del deragliamento del Treno avvenuto stamane, Adiconsum “chiede alle Autorità di accertare prima possibile le cause dell’incidente e ad Rfi di porre e predisporre una maggiore attenzione alla sicurezza della rete, per dotare il nostro Paese di un trasporto ferroviario sicuro”. Adiconsum, si legge in ...

Treno deragliato a Lodi : le possibili cause dell’incidente : Si sta indagando su cosa possa aver provocato l’incidente ferroviario avvenuto stamane nei pressi di Casalpusterlengo (Lodi) e che ha causato, drammaticamente, 2 morti e decine di feriti. Per ora sono due le presunte cause che potrebbero aver portato al deragliamento. Problemi nel punto di scambio? In primis, sotto accusa sembrano esserci i lavori di manutenzione in corso sulla linea: proprio ieri era stato sostituito un deviatoio ...

Treno deragliato a Lodi - chi sono i due ferrovieri che hanno perso la vita nell’incidente : I loro nomi erano Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo. sono i due macchinisti che hanno perso la vita nel deragliamento del Frecciarossa 9595 nei pressi di Casalpusterlengo, nella provincia di Lodi. Cicciù aveva 52 anni ed era originario di Reggio Calabria, mentre Mario di Cuonzo di anni ne aveva 59 ed era originario di Capua (Caserta). Amaro uno degli ultimi post scritti su Facebook da Cicciù: «La prevenzione è da sempre l’arma ...

Treno deragliato A LODI : 2 MORTI/ Convoglio andava a 290 km/h - Conte “Fare chiarezza” : TRENO DERAGLIATO a LODI, 2 macchinisti MORTI. Quando è uscito dai binari andava a 290 chilometri all'ora. Conte “Serve fare chiarezza”

Treno deragliato : lutto cittadino a Pioltello per macchinista Di Cuonzo : Milano, 6 feb. (Adnkronos) - lutto cittadino a Pioltello, in provincia di Milano, per la morte di Mario Di Cuonzo, uno dei due macchinisti morti nel deragliamento di un Frecciarossa nel lodigiano. Lo annuncia il sindaco di Pioltello, Ivonne Cosciotti, sulla sua pagina Facebook. "Apprendo in questi m