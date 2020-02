Treno deragliato a Lodi: le possibili cause dell’incidente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si sta indagando su cosa possa aver provocato l’incidente ferroviario avvenuto stamane nei pressi di Casalpusterlengo (Lodi) e che ha causato, drammaticamente, 2 morti e decine di feriti. Per ora sono due le presunte cause che potrebbero aver portato al deragliamento. Problemi nel punto di scambio? In primis, sotto accusa sembrano esserci i lavori di manutenzione in corso sulla linea: proprio ieri era stato sostituito un deviatoio sulle rotaie, nel punto di scambio nel quale è avvenuto il deragliamento. Il deviatoio potrebbe non aver funzionato a dovere. La dinamica dell’incidente non è chiara ma da quanto si è capito nel punto di scambio la motrice del Treno si è brutalmente staccata finendo prima contro un oggetto d’ingombro -forse un carrello- presente sul binario parallelo, e poi schiantandosi contro una palazzina delle ferrovie statali a velocità mostruosa. A quel ... thesocialpost

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell'incidente dall'alto