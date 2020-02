Treno deragliato a Lodi, le immagini dall'alto con un drone. VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Treno Frecciarossa deragliato sui binari, le ambulanze, i sanitari e i vigili del fuoco intervenuti sulla strada. Un VIDEO girato con un drone mostra dall’alto la scena dell’incidente nei pressi di Livraga, in provincia di Lodi, dove alcune vetture di un convoglio dell’alta velocità si sono ribaltate (AGGIORNAMENTI SULL'INCIDENTE - FOTO). Due morti nell’incidente Il Treno era partito stamattina alle 5.10 dalla stazione centrale di Milano ed era diretto a Salerno. A bordo c’erano 28 passeggeri, oltre al personale di Trenitalia. Sono morti un macchinista e un altro ferroviere. Ci sono anche una trentina di persone ferite. La prima ricostruzione Sull’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, indaga la Polfer. Secondo le forze dell'ordine la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalla sede finendo ... tg24.sky

