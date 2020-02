Treno deragliato a Lodi, il procuratore: «Nessun attentato. Ma se ci sono lavori alle 4.30 qualcosa era rotto» (Di giovedì 6 febbraio 2020) La procura di Lodi ha aperto un indagine per disastro colposo contro ignoti per il deragliamento all’alba di oggi del Treno Milano-Salerno sulla linea Alta velocità vicino Ospedaletto Lodigiano, nel quale sono morti due macchinisti e sono rimaste ferite 31 persone. Il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha escluso «qualsiasi riferimento a un’attività volontaria. L’ipotesi attentato è destituita di ogni fondamento». Il Treno, ha detto Chiaro, è «deragliato all’altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era. Sapete che ci sono state attività di manutenzione in quel tratto», ha aggiunto il procuratore. Il riferimento è a un deviatoio che sarebbe stato sostituito alla vigilia dell’incidente. «Stiamo cercando di capire quali attività sono state svolte e che tipo di nesso ci sia tra questa attività e il verificarsi del ... open.online

