Tre sorelle si tolgono la vita nel torinese: avevano già tentato il suicidio nel 2015 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tre sorelle si tolgono la vita nel torinese: avevano già tentato il suicidio nel 2015 Tre sorelle tra i 54 e i 68 anni si sono suicidate a Carmagnola, in provincia di Torino, tra ieri e oggi. Le donne, che avevano già tentato il suicidio 5 anni fa, si sono impiccate: due di loro in un casolare in via Castellero, la terza in un appartamento di via Vinovo, secondo quanto riporta La Stampa. A compiere la macabra scoperta sono stati i carabinieri, che questa mattina hanno trovato una delle vittime impiccata al balcone di casa. La donna ha lasciato un biglietto di scuse nel quale spiegava di aver compiuto il gesto estremo proprio a fronte del suicidio delle sorelle Valeria e Gabriella avvenuto la sera prima. I militari hanno quindi trovato i cadaveri delle altre due donne. Le tre avevano già tentato di uccidersi il 20 luglio 2015 in Valtournenche, in Valle d’Aosta, a causa di ... tpi

