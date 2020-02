Tre sorelle si sono suicidate nel Torinese: ci avevano già provato nel 2015 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tre sorelle, tra i 55 e i 70 anni, si sono suicidate, tra ieri e oggi, a Carmagnola, in provincia di Torino. La scoperta da parte dei carabinieri che hanno trovato una delle vittime impiccata al balcone di casa. In tasca aveva un biglietto di scuse nel quale spiegava di averlo fatto perché le due sorelle si erano suicidate poco prima. I militari, accorsi in casa, hanno trovato i cadaveri delle altre due donne.Il 20 luglio 2015 due delle sorelle suicide erano salite sul ciglio di un muraglione nella frazione di Maen a Valtournenche, ma fortunatamente all’epoca i carabinieri erano riusciti a bloccarle prima che commettessero l’insano gesto. Più a valle, nelle stesse ore, la polizia locale aveva trovato la terza sorella, che si trovava nell’abitacolo della propria auto collegato con i tubi di scappamento.Le tre donne, una volta ricoverate presso ... huffingtonpost

